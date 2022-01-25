أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا دعوى قضائية مضادة ضد بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي بشأن الدعوى التي أقامها البنك في العام الماضي لمطالبة تسلا بدفع 162 مليون دولار مرتبطة بسلسلة صفقات ضمانات أسهم بين الجانبين.

وقالت شركة السيارات في الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك اليوم الاثنين إن جيه.بي مورجان استفاد من تغريدة نشرها إيلون ماسك مؤسس ورئيس تسلا في آب/أغسطس 2018 لتقليل سعر أكثر من 9ر1 مليون ضمان سهم من أسهم تسلا كان البنك قد حصل عليها في 2014. وأضافت أن دعوى جيه.مورجان تشيس الحالية محاولة "مثيرة للسخرية" للحصول على مكاسب غير متوقعة من الاتفاق.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن جيه.بي مورجان رفض اتهامات تسلا في بيان وقال إنه "لا أساس لإدعاءاتهم ... الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية".

كان بنك جيه.بي مورجان قد أقام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دعوى قضائية ضد تسلا لأنها لم تسدد 162 مليون مدينة له بها في صفقة ضمانات الأسهم التي تمت عام 2014 عندما اشترى البنك هذه الضمانات لمساعدة الشركة في تخفيف حدة المخاطر التي يمكن أن يواجهها سهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وفي الحصول على بعض التخفيضات للضرائب الاتحادية المفروضة عليها.