منغوليا توقع مع جازبروم دراسة جدوى لخط غاز جديد

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وقع الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية أليكسي ميلر ونائب رئيس الوزراء المنغولي ساينبويان أمارسايخان نتائج دراسة جدوى لمد خط غاز من روسيا إلى الصين عبر منغوليا، حسبما أعلنت شركة الغاز الروسية في بيان اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصل خط الغاز، الذي يعرف باسم سويوز فوستوك، ما بين خط الغاز المخطط له "باور أوف سيبيريا 2" والصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

وبحسب دراسة الجدوى سيبلغ طول خط سويوز فوستوك في منغوليا 963 كيلومترا، على أن يضم خمس محطات لضغط الغاز.

وذكرت وكالة أنباء "مونتسامي" المنغولية فى وقت سابق أن الدراسة أظهرت أن المشروع "قابل للتطبيق من الناحية الفنية وعملي من الناحية الاقتصادية".

ويعتزم الطرفان في عامي 2022 و 2023 تنفيذ الدراسات الهندسية وتصميم خط الذي سينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.