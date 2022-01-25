الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يعلن حزمة إصلاحات مع تراجع تأييد مرشحه للرئاسة

قال زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسعى للترشح للجمعية الوطنية في الانتخابات المقبلة، وإنه سوف يسعى لتحقيق سلسلة من الإصلاحات، حيث يسارع الحزب لمعالجة الدعم البطيء لمرشحه الرئاسي لي جيه-ميونج.

ووفقا لما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، قال النائب سونج يونج-جيل، رئيس الحزب، والذي شغل مقعدا برلمانيا لخمس دورات، في مؤتمر صحفي إن حزبه لن يقدم مرشحين لثلاثة من خمسة مقاعد برلمانية مطروحة في الانتخابات الفرعية المقررة في التاسع من مارس، والتي سوف تجرى جنبا إلى جنب مع الانتخابات الرئاسية.

كما قال سونج بمقر الحزب "خلال الأشهر التسعة الماضية، عملنا من أجل التغيير والإصلاح في مواجهة انتقادات الشعب للإصلاح غير الفعال، والنفاق والعجرفة". ومع ذلك، فإن مراجعة الذات والتغيير والإصلاح الذي قام بهم الحزب الديمقراطي لم تحقق المطلوب لتهدئة غضب وخيبة أمل وألم المواطنين".

وتابع سونج: "نأخذ على محمل الجد أن مطالب الشعب القوية بتغيير الحكومة ترجع إلى عيوبنا. وسوف يعود الحزب الديمقراطي إلى مهامه الصحيحة والأساسيات السياسية من خلال الإصلاح الذاتي والتخلي عن الحقوق، كما يطالب الشعب".

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب شعور متزايد بإلحاح الموقف داخل الحزب، حيث يتفوق المرشح المنافس على مرشح الحزب لي في أحدث الاستبيانات.