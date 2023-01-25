عاصم مرعي ينتظم في معسكر منتخب السلة 20 فبراير

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يصل عاصم مرعي لاعب نادي إل جي سيكرز الكوري الجنوبي إلى القاهرة يوم 20 فبراير القادم من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني لكرة السلة استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبلة.

وأوضح عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس لجنة المنتخبات أنه تم الاتفاق مع عاصم مرعي على التواجد في القاهرة يوم 20 فبراير وتم حجز تذاكر الطيران الخاصة به بعد الاتفاق مع ناديه الكوري الجنوبي.

وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا كأس العالم خلال الفترة ما بين 24 إلى 27 فبراير بصالة نادي الاتحاد السكندري.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة. ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة، فيما يخوض الثالث مفاضلة مع ثالث المجموعة الأخرى لتحديد المتأهل الخامس.