هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب نرويجي للعام الثالث على التوالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فوز إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب النرويجي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم نرويجي لعام 2022 .

وبهذا، أحرز هالاند - 22 عاما - ، الذي انتقل لمانشستر سيتي في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، الجائزة للعام الثالث على التوالي.

وقال هالاند، في مقطع فيديو بثه الاتحاد النرويجي للعبة: "أمر رائع بالطبع أن أفوز بالجائزة مجددا. هذا يظهر أنني أقدم شيئا بشكل صائب".

وأعرب هالاند عن شكره للمعدين البدنيين الذين يعملون معه بشكل يومي خاصة في نادي مانشستر سيتي.

وعلى مستوى الكرة النسائية، فازت جورو رايتن - 28 عاما - لاعبة تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعبة نرويجية لعام 2022، بعدما احتكرت كارولين جراهام هانسن لاعبة فولفسبورج الألماني السابقة هذه الجائزة في النسخ الثلاث الماضية.