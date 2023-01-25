 دول البلطيق ترحب بقرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 - بوابة الشروق
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دول البلطيق ترحب بقرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 9:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 9:23 م

رحبت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بقرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" القتالية.

وغرد وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو، عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء: "إنها خطوة مهمة لمساعدة أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر".

ونشر ادجارز رينكيفيكس، وزير خارجية لاتفيا، صورة لدبابتين "ليوبارد 2" بدون تعليق، بينما نشر نظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس صورة للدبابة وعليها علم أوكرانيا، وكلمة شكرا، باللغة الألمانية.

وكانت الحكومة الالمانية وافقت على تزويد أوكرانيا بـ14 دبابة "ليوبارد 2" القتالية من مخزونات الجيش.

وكانت دول البطيق شددت في وقت سابق على ضرورة تسليم برلين، الدبابات لكييف.

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