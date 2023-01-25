رئيس أوكرانيا يشكر المستشار الألماني على توريد دبابات قتالية لكييف

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر للمستشار الألماني، وبلاده، على التعهد بتوريد دبابات قتالية لكييف.

ولخص زيلينسكي محتوى محادثة هاتفية أجراها مع شولتس اليوم الأربعاء، واستغرقت 45 دقيقة، في "دبابات القتال الألمانية وتوسيع نطاق الدعم بالأسلحة ومهمات التدريب وإعطاء الضوء الأخضر لقيام دول أخرى شريكة بتوريد أسلحة مماثلة".

وغرد زيلينسكي على موقع تويتر أن كييف ممتنة بشدة للمستشار وكل أصدقاء أوكرانيا في ألمانيا.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، تعليقا على المحادثة الهاتفية، إن المستشار أكد التضامن الثابت مع أوكرانيا في ظل عدوان الاتحاد الفيدرالي الروسي وأعلن أن ألمانيا ستواصل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا بتشاور وثيق مع شركاء أوروبيين ودوليين، وتابع هيبشترايت أن زيلينسكي وجه الشكر لشولتس على الدعم الألماني.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف سبق زيلينسكي وأعرب عن سروره بتعهد برلين بتوريد دبابات إلى بلاده، ووجه الشكر إلى ألمانيا وكتب على تويتر: "دبابات ليوبارد ستبدو جيدة في أوكرانيا".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم اعتزامها توريد 14 دبابة طراز ليوبارد 2 إيه 6 من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا في خطوة أولى.