البرلمان العربي يدين تمزيق أحد المتطرفين في هولندا نسخة من المصحف الشريف

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف، محذرا من خطورة مثل هذه الأفعال كونها تؤجج مشاعر العنف والكراهية وتستفز ملايين المسلمين حول العالم، كما أنها تشكل تحديا سافرا للعالم الإسلامي وتتنافى مع قواعد حقوق الإنسان الدولية.



ودعا رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظواهر والأفعال المشينة حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين واحترام عقائد الآخرين.



وشدد على ضرورة العمل على وضع حد لهؤلاء المتطرفين الخارجين عن القانون، ومحاسبتهم منعا لتكرار مثل هذه الأمور.