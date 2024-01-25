حماس: قطر تضطلع بدور سياسي نشط لوقف العدوان على غزة

أعرب طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن استنكار الحركة لاستهداف قادة الاحتلال لدولة قطر لمواقفها العروبية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان ومجازر.

وأكد في تصريحات، صباح الخميس، أن قطر تقوم بدورها السياسي النشط من أجل وقف العدوان على شعب فلسطين وتحقيق إنجاز في ملف التبادل، منوهًا أن «التصريحات الأخيرة لقادة العدو تعكس حقيقة موقف الاحتلال الصهيوني الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى».

وفي وقت سابق، عبرت قطر عن استنكارها الشديد لتصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن دورها في الوساطة في حرب غزة، بعدما وصف نتنياهو في تسجيل مسرب الدولة الخليجية بأنها «إشكالية».

وكتب ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية».

وأضاف: «إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين».

وفي تسجيل مسرب من اجتماع مع عائلات رهائن بثته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية يفترض أن نتنياهو وصف فيه قطر بأنها «إشكالية».

وقال: «لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية. ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادتهم (الرهائن) إلى الوطن».

وردا على طلب للتعليق على بيان قطر وما إذا كان التسجيل المسرب صحيحا، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل «لا يمكنها الخوض في التفاصيل فيما يتعلق بالجهود والخطوات المتخذة لإطلاق سراح الرهائن».

وقال نتنياهو، في التسجيل المنسوب له، إن قطر تتمتع بنفوذ على حماس لأنها تمول الحركة. وأبلغ عائلات الرهائن بأنه «غضب بشدة من الأمريكيين مؤخرا؛ لتجديدهم لاتفاق لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة بقطر».

وقال متحدث الخارجية القطرية في البيان: «بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن».

وتستضيف قطر مقر القيادة المتقدم للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط (سنتكوم) في قاعدة العديد العسكرية وتسمح لسفن البحرية الأمريكية التي تقوم بدوريات في منطقة الخليج بالرسو بانتظام.