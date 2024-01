خطة بريطانية لوقف دائم لحرب غزة بدلا من الهدنة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه عرض خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطة للانتقال من هدنة مؤقتة لإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح كاميرون في تغريدة عبر حسابه بموقع «إكس»، صباح الخميس، أن «الخطة تهدف إلى حل سياسي طويل الأمد، وتضم إقامة دولة فلسطينية».

I met President Abbas to discuss the situation in the West Bank and Gaza.



I set out our plan to move from a pause - to get aid in and hostages out - towards a sustainable ceasefire, leading to a long term political solution, including a Palestinian state. pic.twitter.com/2KGkxMzZlU