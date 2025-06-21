يرى أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، أن من حق جماهير الفريق الأحمر الحزن بسبب الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية.
وتلقى الأهلي هزيمة من بالميراس بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.
وقال زيزو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "من حق جماهير الأهلي الحزن منا، المباراة كانت صعبة للغاية، وسنقاتل في المباراة القادمة ولدينا فرصة لنفوز ونتأهل للدور القادم".
وأضاف: "هذه كرة القدم، الهدف الأول جاء عكس سير المباراة تماما وليس لدي ما أقوله وسنستعد للمباراة القادمة".
وأنهى: "سوف نركز أكثر من ذلك في المباراة المقبلة ويكون معنا التوفيق ونجتهد أكثر في المباراة ونعطي 200%".