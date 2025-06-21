 زيزو: جماهير الأهلي من حق تحزن.. ولدينا فرصة للتأهل أمام بورتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيزو: جماهير الأهلي من حق تحزن.. ولدينا فرصة للتأهل أمام بورتو

محمد جلال
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 11:25 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 11:26 م

يرى أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، أن من حق جماهير الفريق الأحمر الحزن بسبب الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية.

وتلقى الأهلي هزيمة من بالميراس بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "من حق جماهير الأهلي الحزن منا، المباراة كانت صعبة للغاية، وسنقاتل في المباراة القادمة ولدينا فرصة لنفوز ونتأهل للدور القادم".

وأضاف: "هذه كرة القدم، الهدف الأول جاء عكس سير المباراة تماما وليس لدي ما أقوله وسنستعد للمباراة القادمة".

وأنهى: "سوف نركز أكثر من ذلك في المباراة المقبلة ويكون معنا التوفيق ونجتهد أكثر في المباراة ونعطي 200%".


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