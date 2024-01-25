زعماء يهود ألمان ينتقدون ناشطة بيئية لانضمامها لمسيرة مؤيدة لفلسطين

انتقد المفوض الاتحادي للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية ورئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، اليوم الخميس، مشاركة الناشطة في مجال البيئة جريتا تونبرج في إظهار التضامن مع الفلسطينيين في لايبتسيج.



ونقلت قناة "فيلت" الإخبارية عن جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود قوله إن "جريتا تونبرج صنعت سمعة جيدة لنفسها كناشطة مناخ وتناولت مسألة مهمة، لذلك أفهم تصريحاتها الآن بصورة أقل".



وأضاف أن تصريحاتها التي تفتقر لأي أساس خاطئة، ولا تسهم بأي شيء في حركة المناخ، بل إنها تضر بحركة المناخ وبصورتها هي.



ونقلت قناة "فيلت" عن فيليكس كلاين المفوض الاتحادي للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية، قوله إن تونبرج تجعل نفسها غير جديرة بالثقة وتدمر نفسها.



وأضاف كلاين: "في الواقع، إن الاهتمام بتعزيز حماية المناخ يجب أن يكون كافيا، والأنشطة التي تروج لها تونبرج وكراهية إسرائيل غير مقبولة".



ورحب بحقيقة أن حركة حماية المناخ الألمانية تنأى بنفسها عن سلوك تونبرج.



ووفقا للشرطة، شاركت تونبرج في مظاهرة في وسط لايبتسيج مساء أمس الأربعاء، وأدلت بخطاب قصير.



وشارك نحو 200 شخص في المظاهرة الحاصلة على تصريح.