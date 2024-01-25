صحة غزة: إسرائيل تحاصر مستشفيات خان يونس وتصيبها بشلل تام

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات مدينة خانيونس وتصيبها بشلل تام.

وقالت الوزارة في بيان: "الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات خانيونس ويصبها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية بالمحافظة، ويمنع حركة سيارات الإسعاف".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيدا و370 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الحرب إلى 25 ألفا و900 شهيد، و64 ألفا و110 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي".

وتابعت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

ولفتت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية في مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمواصي الذي يزعم انها آمنة".

وقالت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروعة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة راح ضحيتها 20 شهيدا و150 إصابة منها عشرات الحالات الخطيرة، التي قد ترفع عدد الشهداء نتيجة خطورة الإصابات وعدم توفر الإمكانيات الطبية في مجمع الشفاء الطبي الذي دمر قدراته الاحتلال".

وأضافت: "الطواقم الطبية تحاول تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة التي تعرضت للتدمير الإسرائيلي المتعمد، ونحاول مع المؤسسات الأممية توفير الامدادات الطبية والوقود لاستعادة عافيتها وضمان استمرار تشغيلها".

وأوضحت: "لا تزال المساعدات الطبية تدخل بشكل محدود وغير متوافق مع احتياجاتنا الأساسية، و70% منها لا يمكن الاستفادة منه وخارج أولوياتنا خلال فترة الطوارئ القاسية الحالية".

وطالبت الجهات الدولية "بضرورة مراجعة المساعدات الطبية وتطابقها مع احتياجاتنا المعلنة لأقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات والحضانات والسرطان وأمراض الدم والأمراض المزمنة وغيرها من الاحتياجات الأساسية المهمة".

ودعت لخروج 7000 جريح ومريض كأولوية لإنقاذ حياتهم.

وناشدت وزارة الصحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة "بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والضغط للإفراج عنهم".

وشهدت مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال اليومين الماضيين تكثيفا للهجمات الإسرائيلية على المدينة، وقد اعتبرت هذه الهجمات الأعنف منذ بدء القتال، بحسب الشهود.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين، ونزوح الآلاف، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.