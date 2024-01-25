فتح الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، خط المفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب منتخب كوت ديفوار في المباريات المتبقية من أمم إفريقيا 2023، بعد رحيل جاسكيه من منصبه.

وكان الاتحاد الإيفواري قد أعلن في وقت سابق، إقالة الفرنسي لويس جاسكيه من تدريب منتخب كوت ديفوار، بعد هزيمة الفريق أمام غينيا الإستوائية برباعية نظيفة في أمم إفريقيا 2023.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم يتواصل مع نظيره الفرنسي، من أجل التعاقد مع رينارد لتدريب منتخب كوت ديفوار حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الاتحاد الإيفواري يرغب في التعاقد مع رينارد مدرب المنتخب الفرنسي للسيدات، حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيفواري نظيره السنغالي في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم الإثنين القادم.