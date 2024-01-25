 تقارير.. كوت ديفوار يفاوض رينارد لتدريبه حتى نهاية أمم إفريقيا - بوابة الشروق
الخميس 25 يناير 2024 6:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تقارير.. كوت ديفوار يفاوض رينارد لتدريبه حتى نهاية أمم إفريقيا

محمد عاطف
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 5:54 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 5:54 م

فتح الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، خط المفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب منتخب كوت ديفوار في المباريات المتبقية من أمم إفريقيا 2023، بعد رحيل جاسكيه من منصبه.

وكان الاتحاد الإيفواري قد أعلن في وقت سابق، إقالة الفرنسي لويس جاسكيه من تدريب منتخب كوت ديفوار، بعد هزيمة الفريق أمام غينيا الإستوائية برباعية نظيفة في أمم إفريقيا 2023.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم يتواصل مع نظيره الفرنسي، من أجل التعاقد مع رينارد لتدريب منتخب كوت ديفوار حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الاتحاد الإيفواري يرغب في التعاقد مع رينارد مدرب المنتخب الفرنسي للسيدات، حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيفواري نظيره السنغالي في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم الإثنين القادم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك