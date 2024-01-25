اختتمت، مساء اليوم الخميس، منافسات دور المجموعات لبطولة كآس آسيا 2023 المقامة حاليًا في دولة قطر، بمواجهة منتخبي السعودية وتايلاند التي انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن ينطلق دور الـ 16 «ثمن النهائي» من بطولة آسيا يوم الأحد القادم، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وتأهل 16 فريقا لدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، وهم، السعودية، كوريا الجنوبية، تايلاند، أستراليا، إندونيسيا، الإمارات، طاجيكستان، العراقـ، الأردن، قطر، فلسطين، أوزبكستان، سوريا، إيران، اليابان - البحرين.

وجاءت مواجهات دور الـ 16 من كأس آسيا كما يلي:

السعودية ضد كوريا الجنوبية

أستراليا ضد إندونيسيا

الإمارات ضد طاجيكستان

العراق × الأردن

قطر ضد فلسطين

تايلاند ضد أوزبكستان

سوريا ضد إيران

اليابان ضد البحرين