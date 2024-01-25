كشفت شركة صناعة السيارات الصينية بي.واي.دي النقاب عن سيارة كهربائية صغيرة باسم بي.واي.دي أتو2 بهدف منافسة السيارة جيب أفنجر الأمريكية، قبل طرحها للبيع في وقت لاحق من العام الحالي.

ومن المقرر بيع السيارة في السوق الصينية باسم "يوان آب" وهي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والدفع الأمامي، وتعتمد على المنصة إي بلاتفورم3 المستخدمة في الجيل الثالث للسيارات الكهربائية من شركة بي.واي.دي. وهذه السيارة الجديدة ستسد الفجوة بين الطرازين بي.واي.دي دولفين الهاتشباك وأوتو3.

وألمحت بي.واي.دي إلى اعتزامها طرح السيارة الجديدة للبيع في أوروبا سواء المجهزة بعجلة القيادة على اليمين أو على اليسار خلال 2025، لكنها لم تقدم أي جدول زمني محدد للطرح. كما لم تكشف الشركة عن أي تصور للتسعير، لكن تصنيفاتها تشير إلى أنها ستباع في بريطانيا بنحو 30 ألف جنيه إسترليني.

وإلى جانب السيارة الجيب الصغيرة، فإن السيارة الصينية ستنافس أيضا السيارة الجديدة ميني آيسمان والسيارة المنتظرة سمارت#5 من فئة إس.يو.في، والمنتظر الكشف عنها خلال العام الحالي، قبل طرحها للبيع في أوروبا في أوائل العام المقبل.

وهناك طراز آخر تستهدف السيارة أتو2 منافسته وهو السيارة فولكس فاجن آي.دي2 إكس. المدمجة من فئة إس.يو.في والمقرر طرحها للبيع في العالم خلال 2026 لتحل محل السيارة تي كروس التي تعمل بمحرك احتراق داخلي.

ولم تقدم "بي.واي.دي" أي تفاصيل فنية رسمية للسيارة الجديدة ذات الخمسة مقاعد. ومع ذلك تشير المعلومات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلى أن طول السيارة يبلغ 31ر4 متر وعرضها 83ر1 متر وارتفاعها 67ر1 متر، وهو ما يجعلها أصغر قليلا من أتو3 التي تباع في الصين باسم يوان بلس.

كما تشير البيانات الرسمية إلى أن السيارة أتو2 ستعمل بمحرك كهربائي أمامي بقوة 94 حصانا أو 174 حصانا، وهي نفس مواصفات محركات السيارة بي.واي.دي دولفين الهاتشباك.

كما ستعمل السيارة ببطارية قوتها 32 كيلووات/ساعة أو 1ر45 كيلووات/ساعة لتقطع مسافة تبلغ 184 و249 ميلا على الترتيب.