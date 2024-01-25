«VAR» ينقذ السعودية من التأخر أمام تايلاند في الشوط الأول

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أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» المنتخب السعودي من التأخر أمام نظيره التايلاندي في الشوط الأول، من المباراة المقامة حاليًا على ستاد المدينة التعليمية في قطر، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول مباراة منتخبي السعودية وتايلاند، المقامة حاليًا على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

وألغت تقنية «VAR» هدفين لمنتخب تايلاند في مرمى السعودية خلال أحداث الشوط الأول، بداعي وجود تسلل على المهاجم قبل إحراز الهدف.

كما ألغى الحكم المساعد هدفا للمنتخب السعودي سجله عبد الله رديف بسبب وجود تسلل، فيما أهدر اللاعب ذاته ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول أيضًا.