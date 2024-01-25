كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت نوعا جديدا من صواريخ كروز الاستراتيجية

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس، أنها اختبرت إطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي الجديد "بولهواسال-3-31" للمرة الأولى كجزء من أنشطتها "العادية والإلزامية" لتطوير وتحديث أنظمة الأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء "لم يؤثر على سلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية ولا علاقة له بالأمن الإقليمي"، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في رسالة باللغة الإنجليزية إن "تجربة الإطلاق هي عملية تحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وإلزامي" للمكتب العام للصواريخ ومعاهد علوم الدفاع التابعة له، ولم تكشف عن تفاصيل تحليق الصواريخ.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أمس الأربعاء، أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

ويعد هذا أول إطلاق معروف تقوم به كوريا الشمالية لصاروخ كروز منذ سبتمبر 2023، عندما أطلقت البلاد صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى برؤوس حربية نووية وهمية باتجاه البحر الأصفر.