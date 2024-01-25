سفير مصر في كوت ديفوار: محمد صلاح غادر إلى إنجلترا

كشف شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، تفاصيل سفر بعثة المنتخب الوطني من العاصمة الإيفوارية أبيدجان إلى مدينة سان بيدرو، استعدادًا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية بالدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال سفير مصر في كوت ديفوار بتصريحات تلفزيونية:" المنتخب سوف يغادر من أبيدجان يوم الجمعة للوصول إلى مدينة سان بيدرو، الأجواء مماثلة هناك على الرغم من أفضلية الإقامة في العاصمة ".

أضاف:" تم التنسيق والترتيب على إقامة بعثة المنتخب في مدينة سان بيدرو والفندق جيد جدًا".

أكمل:" نسعى للتنسيق مع الجالية المصرية في كوت ديفوار للسفر إلى سان بيردو من أجل دعم المنتخب الوطني أمام الكونغو على الرغم من أن أعداد الجماهير ليس كبيرًا ولكن دورهم كبير في مساندة نجومنا بالدور ربع النهائي من البطولة".

واصل:" المسافة بين أبيدجان وسان بيدرو تقطع 350 كيلو حوالي 4 ساعات".

تابع:" مسؤولو اتحاد الكرة يسافرون إلى سان بيدرو بطائرة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة بينما تسافر الجماهير عبر الأتوبيسات ونعمل على توفير ذلك لمدى أهمية حضورهم لدعم المنتخب".

وأتم:" صلاح غادر كوت ديفوار إلى إنجلترا بالطيران العادي ونفس الأمر لمحمد الشناوي بتنسيق سفره إلى ألمانيا".