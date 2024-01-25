ألمانيا: سياسيون من حزب البديل يتواصلون مع نائبة سابقة متهمة بالتآمر للإطاحة بالحكومة

يتواصل سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مع النائبة السابقة التابعة للحزب، بيرجيت مالساك-فينكمان، التي سجنت بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة الألمانية، وفقا لتحقيق أجرته مجلة "شتيرن" الإخبارية الألمانية ومحطة "آر تي إل".

وذكرت المجلة والمحطة اليوم الخميس أن ثلاثة أعضاء في البرلمان من حزب البديل من أجل ألمانيا تقدموا بطلبات وحصلوا على تصاريح دائمة لزيارة المحامية في سجن ليشتنبرج في برلين.

وبناء على طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكد متحدث باسم المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا أن "قيادة المجموعة البرلمانية على علم بالاتصالات التي كانت ذات طبيعة شخصية ولا علاقة لها بعمل المجموعة البرلمانية".

وأجاب يورجن بول، أحد أعضاء البرلمان الذين وردت أسماؤهم في التقرير، على أسئلة محددة حول الإذن بالزيارات وعدد الزيارات ودوافعها بسؤال مضاد: "ألن تكون سعيدا بتلقي زيارات من أطراف ثالثة بعد أكثر من عام في الحجز؟".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتقل مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني عددا من الأشخاص ، بمن فيهم مالساك-فينكمان، في شبهات بالإرهاب بعد تحقيقات بشأن حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة في ألمانيا. وقبل بضعة أسابيع، وجه المكتب اتهامات بالعضوية في منظمة إرهابية ودعمها.