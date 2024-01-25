مفاجأة لمنتخب مصر في كأس الأمم بعد توقع «الكمبيوتر»

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار، وسط صدمات للمنتخبات العربية، باستثناء المغرب الذي صعد في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط وبدون أي هزيمة.

وفقًا لتوقعات حاسوب أوبتا، فإن منتخبي مصر والمغرب من بين المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا 2024، حيث جاء منتخب أسود الأطلس في المركز الثاني بنسبة 16.4%، خلف منتخب السنغال المرشح الأول بنسبة 20.1%..

وجاء المنتخب المصري في المركز الرابع بنسبة 7.7%، متفوقًا على منتخب نيجيريا صاحب المركز الثالث بنسبة 13.1%..

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى لدور الـ16 وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد (3 نقاط)، في المقابل جاء صعود منتخب الكونغو بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد (3 نقاط).

ويرجع وجود المنتخب المصري في مركز أفضل من منتخب الرأس الأخضر متصدر المجموعة الثانية على سبيل المثال، والذي جاء في المركز الثامن بنسبة 4.8%، إلى عدة أسباب، منها:

وجود الفراعنة في قائمة المرشحين قبل انطلاق البطولة، إلى جانب تاريخهم الحافل بالألقاب القارية.

وصولهم إلى نهائي البطولة في نسختين من آخر 3 نسخ.

امتلاكهم مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل محمد صلاح ومصطفي محمد ومحمد النني وأحمد حجازي.

وأخيرًا، احتل منتخب موريتانيا المركز الأخير في قائمة المرشحين للفوز باللقب بنسبة 0.6%.

تشير توقعات حاسوب أوبتا إلى أن منتخبي مصر والمغرب من أقوى المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024، ولديهما القدرة على الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة، بل والتتويج باللقب.

ولكن، يجب الإشارة إلى أن هذه التوقعات ليست مؤكدة، وأن المنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة لديها أيضًا فرصة للفوز باللقب، خاصةً إذا تمكنت من تقديم مستوى جيد في دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب.

من المتوقع أن تكون كأس أمم أفريقيا 2024 دورة قوية ومثيرة، حيث تضم البطولة مجموعة من المنتخبات القوية التي لديها القدرة على المنافسة على اللقب.