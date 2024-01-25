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لاعب الأهلي السابق: منتخب مصر يفتقد الهوية مع فيتوريا

محمد ثابت
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 1:28 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 1:28 ص

أكد شريف حازم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر يفتقد الهوية بسبب وجود روي فيتوريا.

قال شريف حازم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ على قناة «النهار»:" منتخب مصر للأسف افتقد الهوية مع روي فيتوريا المدير الفني للفريق، وأرى أن فيتوريا عليه التركيز بشكل أكبر".

أضاف:" روي فيتوريا جعل منتخب مصر لا نعرف من الأساسي، ومن اللاعب الذي يجب الاعتماد عليه وكثرة التغييرات في التشكيل تؤثر على المنتخب".

جدير بالذكر أن منتخب مصر استطاع التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية مساء يوم الأحد المقبل.


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