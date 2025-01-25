كيف يرد مشهد تسليم الأسيرات على مزاعم اغتصاب مجندة في طوفان الأقصى؟

• المجندة كارين لريف تظهر بصحة جيدة بعد شهور من الادعاءات الإسرائيلية باغتصابها

حمل مشهد تسليم الدفعة الثانية من الأسيرات الاسرائيليات ضمن صفقة تبادل الإسرى بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ردا غير مباشر على المزاعم الإسرائيلية باغتصاب عناصر من المقاومة لأسيرة إسرائيلية في عملية طوفان الأقصى صبيحة السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ خلال اقتحام إحدى الوحدات العسكرية وأسر مجندات منها.

وأطلقت كتائب القسام صباح اليوم السبت سراح ٤ مجندات ضمن صفقة تبادل الأسرى بينهن المجندة كارينا لريف صاحبة اللقطات الشهيرة صبيحة يوم السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ وهي الصورة التي استغلتها حكومة الاحتلال لترويج مزاعم بتعرضها للاغتصاب على أيدي مقاومين، بعدما بدت دماء كثيفة على البنطال الذي كانت ترتديه من الخلف.

في المقابل ردت مصادر في حماس على المزاعم الإسرائيلية بالنفي التام مؤكدين أن الدماء كانت بسبب " الدورة الشهرية" حيث تم أسر المجندة من مبيت الجنود بإحدى الوحدات العسكرية في ساعة مبكرة من صباح السابع من اكتوبر ولكن بملابس النوم ولم تكن تجهزت بعد لمواصلة عملها في الوحدة العسكرية.

المجندة كارين لريف بعد عام وأربعة أشهر

وبدت المجندة كارين لريف اليوم خلال عملية تسليم الأسرى في حالة صحية جيدة وظهرت مهندمة المظهر وقد صففت شعرها وتعلو الابتسامة وجهها هي ودزميلاتها اثنا تأديتهن التحية لآسريهن قبل تسليمهن لمندوبي الصليب الأحمر بساحة فلسطين بمدينة غزة وسط القطاع.

وتفند عملية تسليم المجندة اليوم بشكل قاطع روايات الاحتلال المزيفة، في وقت سيكون متاح امامها التصريح للإعلام بجميع ما واجهته ولاقته خلال فترة الأسر بعد تحريرها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.