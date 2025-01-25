يستضيف ليفربول نظيره إبسويتش تاون، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويأمل ليفربول متصدر سباق ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، إلى تحقيق الفوز على إبسويتش تاون واقتناص ثلاث نقاط غالية، تدفعه خطوة إلى الأمام وتبعده عن أقرب ملاحقيه أرسنال صاحب المركز الثاني ولديه 44 نقطة، بينما يتبقى للريدز مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

ويدخل ليفربول بقيادة نجمه المصري مباراة إبسويتش تاون بمعنويات مرتفعة بعدما ضمن التأهل مباشرة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الريدز 7 انتصارات متتالية ويعتلي صدارة المجموعة منفردا برصيد 21 نقطة، كما حقق الفوز على برينتفورد في الجولة الماضية من البريميرليج.

ويعول ليفربول في مباراة إبسويتش تاون على نجمه محمد صلاح متصدر سابق هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 18 هدفا وبفارق هدف وحيد عن الوصيف إيرلينج هالاند صاحب الـ17 هدفا، ليشتعل الصراع على التتويج بالحذاء الذهبي بين الثنائي.

على الجانب الآخر، يأمل إبسويتش تاون صاحب المركز الـ18 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 16 نقطة ، في تحقيق نتيجة إيجابية والعودة ولو بنقطة على الأقل من معقل الريدز.

وعلى أرضية الميدان هناك مواجهة مصرية خالصة بين النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول، وسام مرسي، النجم المصري قائد فريق إبسويتش تاون، ويأمل كلا اللاعبين أن يكون الفوز حليفه في مباراة الليلة.