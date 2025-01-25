ماكرون يجري اتصالات للإبقاء على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس جوزيف عون، تلقى اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن ماكرون أبلغ نظيره اللبناني أنه يجري اتصالات للإبقاء على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأشارت إلى أن «عون طلب من الرئيس الفرنسي إلزام إسرائيل تطبيق مندرجات الاتفاق، حفاظاً على الاستقرار».

وفي نوفمبر الماضي، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية وفرنسية، مما أنهى قتالا استمر لأكثر من عام بعد أن اندلع على خلفية حرب غزة.

وينص الاتفاق على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وأن يسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته من المنطقة ذاتها، مع انتشار قوات الجيش اللبناني هناك، وذلك خلال فترة ستين يوما تنتهي صباح غدا الأحد الساعة الثانية بتوقيت جرينتش.