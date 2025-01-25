سيفاس سبور يكتسح قيصري بخماسية في الدوري التركي

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فاز سيفاس سبور على ضيفه قيصري سبور (5-2) في المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري التركي لكرة القدم.

وتقدم سيفاس سبور بهدف سجله ري ماناي في الدقيقة 5، وأضاف أنوركان بيري، لاعب قيصري سبور، الهدف الثاني لسيفاس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 10.

وتلقى قيصري سبور ضربة موجعة بعد طرد لاعبه ستيفان باهوكين في الدقيقة 23.

وتمكن سيفاس سبور من استغلال النقص العددي في صفوف منافسه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 45+3 عن طريق جاري رودريجيز.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فريق قيصري سبور في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق داكنز نازون في الدقيقة 46.

لكن سيفاس سبور أعاد الفارق لثلاثة أهداف بعدما سجل لاعبه إمراه باسان الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 86 تلقى قيصري سبور ضربة موجعة أخرى بعد طرد لاعبه جوزيف أتاماه لكنه تمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق إيلتون بوا مورتي في الدقيقة 90+1.

ثم سجل ري ماناي الهدف الثاني له والخامس لسيفاس سبور في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع سيفاس سبور رصيده إلى 23 نقطة في المركز 11، وتوقف رصيد قيصري سبور عند 16 نقطة في المركز 17.