الصليب الأحمر يعلن اكتمال تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس ضمن اتفاق غزة

قال الصليب الأحمر، اليوم السبت، إنه أنهى المرحلة الثانية من عملية إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل الصليب الأحمر، أربع أسيرات إسرائيليات من القطاع وسهل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها سويسرا، أنها أجرت مقابلات مع 200 معتقل فلسطيني قبل مغادرتهم السجون الإسرائيلية للوقوف على حالتهم الصحية والتأكد من هوياتهم.

وأضافت أنها نقلت 128 سجينا إلى غزة والضفة الغربية، بينما تابعت السلطات المحلية عملية إطلاق سراح باقي المحتجزين ونقلهم.

وأعلن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، إتمام العملية الثانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات، تحمل أحداهن الجنسية البلغارية، إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية».