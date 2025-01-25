الإمارات تعلن إعادة فتح سفارتها في لبنان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، إعادة فتح سفارتها في لبنان بعدما أغلقت أبوابها منذ العام 2021.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، إن سفارة دولة الإمارات في بيروت أعادت ممارسة مهامها بشكل رسمي.

ونقلت عن عمر عبيد الشامسي وكيل وزارة الخارجية قوله إن إعادة افتتاح السفارة تمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان.

وسحبت الإمارات دبلوماسييها من لبنان في 2021 تضامنا مع السعودية، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرداحي انتقد فيها تدخل التحالف العربي في اليمن.