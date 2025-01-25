رونالدو يتوج بجائزة خاصة في الدوري السعودي

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حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر السعودي على جائزة خاصة مع فريقه.

ونال رونالدو جائزة أفضل مهارة في الجولة الـسادسة عشرة من الدوري السعودي، وذلك خلال فوز فريقه على الخليج.

وقاد رونالدو فريقه للفوز على منافسه بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل النجم البرتغالي هدفين.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري على "إكس" عن فوز كريستيانو بجائزة "مهارة الجولة" بعدما راوغ مواطنه فابينيو مارتينيز لاعب الخليج، ليمرر الكرة من بين قدميه بطريقة رائعة.

ويتم حسم الجائزة بتصويت الجماهير، بعد المنافسة مع اكثر من لاعب قدم لمحة مهارية مميزة في نفس الجولة.

يذكر أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً وبفارق هدف عن كل من كريم بنزيما نجم وقائد اتحاد جدة، وألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.