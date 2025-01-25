وصول أسيرات فلسطينيات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهن إلى الأراضي المصرية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوصول أسيرات فلسطينيات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهن إلى الأراضي المصرية، وذلك في نبأ عاجل لها، مساء السبت.

وقالت «القاهرة الإخبارية»، في وقت سابق، إن معبر رفح سيستقبل 70 أسيرا من المقرر إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.

ونشرت «حماس» قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني من المقرر أن تفرج عنهم إسرائيل، تضم (120 أسيراً من المحكومين بالسجن المؤبد، إذ سيتم إبعاد 70 أسيراً خارج الأراضي الفلسطينية، وبين 16 و17 أسيراً إلى قطاع غزة).

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال ستفرج اليوم السبت، عن أقدم أسير فلسطيني معتقل منذ عام 1985 عميد الأسرى محمد الطوس (أبو شادي).

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأسير محمد الطوس (67 عاما) من قرية الجبعة، وهو عميد الأسرى الفلسطينيين، اعتقل في شهر أكتوبر من العام 1985 على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة «فتح»، وأُصيب في حينها إصابات بليغة، وقد حكم الاحتلال عليه بالسّجن مدى الحياة.

وأشار إلى أن «الطوس من المعتقلين القدامى منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم اليوم 21 أسيراً، بعد ارتقاء الشهيد وليد دقة العام الماضي، إلى جانبهم 11 معتقلا من محرري (صفقة وفاء الأحرار) المعاد اعتقالهم وكانوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وجرى تحريرهم عام 2011 ثم أعيد اعتقالهم عام 2014، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي».