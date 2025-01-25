اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الحوثيون يطلقون سراح 153 من معتقلي الحرب

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن جماعة الحوثيين في اليمن، أطلقت سراح 153 من معتقلي الحرب، من طرف واحد.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، أعلنت أمس الجمعة، أنها ستفرج عن عشرات السجناء غدا السبت في خطوة وصفتها بـ"المبادرة الإنسانية"، فيما اتهمت الأمم المتحدة الجماعة باحتجاز عدد من موظفيها ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.

وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شئون الأسرى التابعة للحوثيين إن الجماعة ستنفذ "مبادرة أحادية سنفرج فيها عن العشرات من أسرى الطرف الآخر"، موضحا أن بقية التفاصيل ستُعلن خلال مؤتمر صحفي يُعقد بالتزامن مع تنفيذ المبادرة.

- احتجاز موظفين أمميين

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة -في بيان- أن الحوثيين اعتقلوا "المزيد من موظفيها" بعد احتجاز 13 موظفا في العام الماضي 2024.

وأوضح مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن أنه "قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء يوم أمس (الخميس) باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها"، بحسب موقع الجزيرة.نت الإخباري.

ولم يحدد البيان عدد المحتجزين أو جنسياتهم، دون أن يصدر تعليق فوري من الحوثيين بهذا الخصوص.