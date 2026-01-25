ينظم معرض القاهرة للكتاب ندوة بعنوان "رضوى عاشور.. صوت لا يخفت"، وذلك ضمن محور احتفاليات، بقاعة الصالون الثقافي بلازا 2، في الساعة الرابعة عصرا.

يتحدث في الندوة الدكتور شكري مجاهد، الدكتورة فاتن موسى، الدكتورة كرمة سامي، الدكتورة ندى حجازي، ويديرها الدكتور مصطفى رياض.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب لعام 2026 افتتحت يوم 21 من يناير، وتستمر حتى 3 من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.