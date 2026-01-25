الإسكندرية تشهد نشاط رياح مثيرة للأتربة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية

تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاط رياح مثيرة للأتربة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية أحيانًا على الطرق المفتوحة لحدوث شبورة مائية، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متفرقة على بعض المناطق خلال اليوم، وفقًا لتقرير غرفة عمليات المحافظة.

وفي مواجهة هذه التغيرات الجوية، أعلنت شركة الصرف الصحي، حالة الجاهزية الكاملة لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال نوة الكرم، التي من المفترض أن تهب الأربعاء المقبل مصحوبة بأمطار غزيرة.

وشملت الإجراءات، تجهيز سيارات كسح المياه ومعدات شفط تجمعات الأمطار، والتأكد من صيانة وتشغيل محطات الصرف الصحي بالكامل، لضمان عدم حدوث أي غرق للشوارع أو تجمعات للمياه، خاصة في المناطق المنخفضة والمناطق القديمة.

وجرى تعزيز فرق الطوارئ بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية لمتابعة حركة السير، مع تجهيز وحدات الكهرباء والطاقة للتدخل السريع حال وقوع أي انقطاع نتيجة الرياح أو الأمطار، بالإضافة إلى متابعة شاملة لشبكات الإنارة العامة وأجهزة الإنذار المبكر في المناطق الساخنة الأكثر تجمعًا لمياه الأمطار.

وأوصت الشركة، المواطنين بارتداء الملابس المناسبة للطقس، والحذر أثناء القيادة في المناطق المفتوحة أو الطرق المعرضة للأتربة، والحفاظ على سلامة المشاة من الرياح القوية والأتربة، مع متابعة تحذيرات الطقس أولًا بأول لتجنب أي مخاطر.