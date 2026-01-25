نائب محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات افتتاح معرض أهلا رمضان

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، ومواجهة كل أشكال الغش التجاري والاحتكار، بجانب التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل، وتنفيذ توجيهات اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرض «أهلًا رمضان»، والمقرر إقامته بمركز الإسماعيلية التجاري، بمشاركة كبار التجار والسلاسل التجارية الشهيرة، مع توفير منافذ لبيع اللحوم والخضروات والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، مع التأكيد على المتابعة الدورية لجميع المعارض والسلاسل ومنافذ البيع طوال شهر رمضان، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ومديريات التموين، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، والزراعة، والتشديد على انضباط الأسعار، والرصد الكامل لحركة الأسعار من الآن وحتى عيد الفطر، وتكثيف الحملات التموينية، وتنفيذ مرور يومي من مديرية التموين على المعارض.

وأكد نائب المحافظ، إقامة معارض موازية لمعرض «أهلًا رمضان» بجميع المراكز والمدن، وتوفير التأمين الأمني الكامل، وخدمات الحماية المدنية والإسعاف، وتشكيل لجنة دائمة للمرور على المعرض لمتابعة المعروض، وصلاحية السلع، والالتزام بالتسعيرة المقررة.

وشدد عصام الدين، على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة، خاصة خلال شهر رمضان، وضرورة المتابعة اليومية من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء للحفاظ على أراضي الدولة.

وأكد أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية وتعزيز التنسيق فيما بينها لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، من خلال حزمة من الإجراءات والآليات التي تضمن توافر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ومقبولة للمواطنين.

ووجَّه نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بدراسة توفير أماكن مقترحة لإقامة معارض لمستلزمات شهر رمضان بجميع أنحاء المحافظة، والتوسع في إقامة منافذ البيع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجَّه عصام مديرية التموين بتكثيف الحملات المشتركة مع مديريات الصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين، ومراقبة الأغذية، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة، وإعداد تقارير أسبوعية بتلك الحملات.

ومن جهته، أوضح أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قرب الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمعرض الرئيسي بمركز الإسماعيلية التجاري، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، أن فرق حملة «100 مليون صحة» متواجدة باستمرار في مركز الإسماعيلية التجاري.

فيما أشار الدكتور عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف، إلى تنظيم عدد من الندوات الدينية بالمساجد، ضمن خطة المديرية لاستقبال شهر رمضان ونشر القيم الدينية الصحيحة.