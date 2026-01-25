محافظ الوادي الجديد يتابع مع وفد الصحة جاهزية مستشفى الداخلة الجديد استعدادا لدخول الخدمة

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، وفدًا من وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك لمعاينة تجهيزات مستشفى الداخلة الجديد والوقوف على الموقف التنفيذي الحالي؛ استعدادًا للافتتاح ودخول الخدمة في أقرب وقت.

وأوضح الزملوط، أنه تفقد قطاعات العمل بالمستشفى الجديد، لمراجعة معايير الجودة في البنية التحتية ومطابقتها للأكواد الطبية المعتمدة، والاطلاع على نسب التنفيذ المتقدمة للأعمال الجارية؛ وتكثيف الجهود المبذولة لاستيفاء معايير السلامة والأمان، بما يضمن جاهزية الصرح الطبي للافتتاح والتشغيل لخدمة أهالي المركز.