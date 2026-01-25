وزير الثقافة يناقش مع الفنان التشكيلي العراقي ضياء العزاوي تبني ودعم المواهب الشابة

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالفنان التشكيلي العراقي الكبير ضياء العزاوي، الحاصل على جائزة النيل للمبدعين العرب لعام 2023، وذلك في إطار تقدير الدولة لقامات الإبداع العربي التي أسهمت في تشكيل الوعي الفني والثقافي الحديث.

وأشاد وزير الثقافة، خلال اللقاء، الذي حضره محمد طلعت، مستشار وزير الثقافة للفنون التشكيلية، بالقيمة الفنية والفكرية لتجربة العزاوي، التي تمتد لأكثر من خمسة عقود، وتمثل نموذجًا فريدًا للجمع بين التراث العربي والحداثة الفنية، مؤكدًا أن فوزه بجائزة النيل يأتي تتويجًا لمسيرة إبداعية راسخة، وانحيازًا دائمًا لقضايا الهوية والإنسان والحرية.

وناقش اللقاء عددًا من المقترحات الهادفة إلى تبني ودعم المواهب الفنية الشابة، وفتح آفاق جديدة أمامها للاحتكاك بالتجارب الرائدة، بجانب بحث إقامة معرض استيعادي للفنان الكبير ضياء العزاوي، يوثّق مسيرته الفنية الممتدة ويبرز إسهاماته البارزة في الحركة التشكيلية العربية.

ويُعد الفنان ضياء العزاوي، المولود عام 1939، أحد أبرز رموز جيل الستينيات في التشكيل العراقي والعربي، وقد أسهمت دراسته للآثار وخبرته العميقة بالتراث الرافديني والإسلامي في صياغة لغة بصرية خاصة تقوم على التجريد والحروفية العربية، واستلهام الرموز التاريخية والأسطورية في سياق معاصر.

كما ارتبط اسمه بتجارب جماعية مهمة، من بينها «جماعة الرؤية الجديدة»، وكان من الفنانين الذين أسهموا في ترسيخ مفهوم الحداثة الفنية دون القطيعة مع الجذور الثقافية.

وعُرفت أعمال العزاوي لدى جمهور واسع من خلال ارتباطها بالإنتاج الأدبي والشعري العربي، حيث قدّم تأويلات بصرية لقصائد كبار الشعراء، من بينهم أدونيس، وبدر شاكر السياب، ومحمود درويش، وقاسم حداد.