رئيس كوريا الجنوبية عن تفشي فيروس كورونا: الوضع خطير للغاية

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وصف الرئيس الكوري الجنوبي مون جان ان الوضع في بلاده " بالخطير للغاية" وذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمدينة دايجو التي شهدت تفشيا لفيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال مون إن الأسبوع المقبل سوف يكون حاسما، وأن الحكومة سوف تحشد كل مواردها للفوز في معركتها ضد الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 144 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات 977 حالة، كما أودى الفيروس بحياة عشرة أشخاص.

وكانت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين قد ارتفعت إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و 658 شخصا.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء جميع الرحلات إلى البر الرئيسي الصيني حتى 29 فبراير الجاري.

كما أعلنت الشركة إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، ماعدا طهران حتى مارس المقبل.

كما عدلت تايوان اليوم من نشرتها الرسمية الخاصة بالسفر إلى إيطاليا، وطالبت المواطنين المسافرين إلى هناك باتخاذ أقصى درجات الحذر.

وسجلت تايوان حتى الآن 31 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.

وسجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 37 حالة.