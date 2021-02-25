انطلاق تصوير مسلسل «البحث عن علا» للفنانة هند صبري

كشفت منصة نتفليكس العالمية، عن بدء تصوير مسلسل "البحث عن علا"، بطولة هند صبري، ويشارك في البطولة عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي، وظهور خاص لعدد من النجوم العرب من بينهم النجم الكبير خالد النبوي وغيره من النجوم.

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور"، والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور 10 سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز".

ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد إعادة اختراع ذاته في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

مسلسل"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، وبطولة الفنانة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها "SALAM PROD" بالتعاون مع "Partner Pro"، والمنتج المنفذ أمين المصري.

المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير، وغادة عبد العال.

تم بدء تصوير أحداث المسلسل نهاية شهر يناير المنقضي في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.