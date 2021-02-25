 كاستكس يلمح إلى إمكانية تشديد قيود كورونا فى باريس ومناطق أخرى - بوابة الشروق
الخميس 25 فبراير 2021 11:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

كاستكس يلمح إلى إمكانية تشديد قيود كورونا فى باريس ومناطق أخرى

باريس - ارشيفية
باريس - ارشيفية
باريس - د ب أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 10:42 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 10:42 م
قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إن باريس من بين 20 منطقة فرنسية يحتمل أن تواجه قيودا أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل نظرا لارتفاع عدد الحالات.

وأضاف كاستكس اليوم الخميس، أن الحكومة تطالب الهيئات الصحية بمراقبة الوضع عن كثب في العاصمة والمقاطعات بما في ذلك أجزاء من شمال فرنسا، في الوقت الذي تسعى فيه لتجنب حدوث حالة ثالثة على مستوى البلاد.

وتابع كاستكس في مؤتمر صحفي أسبوعي في باريس "الإغلاق أداة يتعين علينا اللجوء إليها عندما لا نستطيع فعل أي شيء آخر".

وذكر كاستكس، في التصريحات التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتأجيله وإتاحة الوقت الكافي للقاحات لتحدث تأثيرا".

وتطبق فرنسا بالفعل حظر تجول على مستوى البلاد يبدأ من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، لكن المسؤولين حذروا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد وسط بطء طرح اللقاح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك