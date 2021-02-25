الكاف يرفع الحظر عن اللعب فى الملاعب الليبية

أعلن عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ عام 2014 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تلقيه خطابا رسميا.

ومن المفترض أن تعود الأراضي الليبية في استقبال المسابقات الرسمية والبطولات التي تشرف عليها الكاف.

وبذلك بات من شبه المؤكد، أن يحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره الليبي في تصفيات كأس العالم 2022 المقبلة، حيث تضم المجموعة المنتخبين، بالإضافة لمنتخبي الجابون وأنجولا.

وستكون مباراة منتخب ليبيا ونظيره التونسي، في شهر مارس المقبل، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 المقبلة، المباراة الأولى التي تقام على ملعب "بنينا" بعد رفع الحظر.