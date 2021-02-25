تتوقع فيتنام أن تحصل على 5ر9 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في الربع الثاني، بعد أن تحصل على 3ر1 مليون جرعة في الربع الأول، وفقا لمنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة، نقلا عن وزير الصحة نجوين تانه لونج اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، جاء في المنشور أن البلاد ستحصل على 77 مليون جرعة لقاح في النصف الثاني من العام.

وتسلمت البلاد يوم الأربعاء الدفعة الأولى من اللقاح حيث وصل 117 ألفا و600 جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي إلى مطار تان سون نهات في مدينة هو تشي مينه.

وتعمل فيتنام أيضا على تطوير لقاحات خاصة بها، وتأمل في البدء في تقديم التطعيمات من لقاحها "نانوكوفاكس" في مايو.