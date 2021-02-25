سلطنة عمان تختتم مناورات بحرية بمشاركة أمريكية وبريطانية وفرنسية

اختتمت البحرية السلطانية العُمانية، اليوم الخميس، التمرين البحري المشترك السنوي "خنجر حاد" الذي نفذته عدد من سفن أسطولها في منطقة الباطنة البحرية بمشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات كل من المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة، وبإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني، الذي بدأت فعالياته في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السفن المشاركة في فعاليات التمرين عادت صباح اليوم إلى قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، معلنة بذلك ختام التمرين.

وجاء التمرين في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات مع بحريات الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.