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الصين تنفي إلزام دبلوماسيين أمريكيين بالمسحة الشرجية للكشف عن كورونا

بكين - د ب أ:
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:56 ص | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:56 ص

نفت الصين أنها طلبت من دبلوماسيين أمريكيين إجراء فحوص المسحة الشرجية للكشف عن الإصابة بكورونا، بعد تقرير قال إن بكين وافقت على هذه الممارسة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تقريرا لمحطة "فايس وورلد نيوز" أفاد بأن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت احتجاجا لنظيرتها الصينية بعد أن علمت أن بعض مسؤوليها خضعوا للإجراء.

وقال التقرير، نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية لم يذكر اسمه، إن الصين أكدت للولايات المتحدة بعد ذلك أن الفحوص أُجريت "عن طريق الخطأ"، حيث إن تم إعفاء الدبلوماسيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين اليوم الخميس، أنه جرى تحقيق مع زملائه بشأن التقرير، وقال إنه ليس صحيحا "على حد علمي".

وقال تشاو: "لم تطلب الصين أبدا من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين إجراء مسحات شرجية في إطار فحوص الكشف عن الإصابة بكورونا".

في حين أن الصين ليس لديها سياسة وطنية بشأن استخدام المسحات الشرجية، فقد تم استخدامها بشكل متزايد هذا العام على الجميع، بداية من أطفال المدارس إلى المسافرين الذين يصلون إلى بكين.

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