بولندا تسجل 12 ألفا و142 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، تسجيل 12 ألفا و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و673 ألفا و252 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان أورده راديو بولندا - أنه تم تسجيل 286 حالة وفاة متأثرة بالفيروس؛ ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 43 ألفا و94 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن 5361 حالة تماثلت الشفاء خلال 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس إلى مليون و397 ألفا و342 حالة.



يذكر أن بولندا رفعت جزئيا في 12 فبراير الجاري القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في الفنادق والمراكز الترفيهية والملاعب الرياضية المفتوحة، وأماكن التزحلق على الجليد، فيما استمر العمل وفقا لبعض القيود الأخرى على الحياة العامة مثل استمرار غلق صالات الألعاب الرياضية والمطاعم.