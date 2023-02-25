الشارقة يهزم العين ويتوج بلقب كأس السوبر الإماراتي للمرة الثانية

توج فريق الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على العين 1 /صفر، اليوم السبت، على استاد آل مكتوم في النسخة الخامسة عشرة من البطولة.

وحسم الشارقة لقب كأس السوبر بعد فوزه على العين بهدف عكسي سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو فودوه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29 بعد ضربة ركنية من الناحية اليسرى حولها كودجو بطريق الخطأ إلى داخل شباك فريقه

وجمعت المباراة بين العين الفائز بلقب الموسم الماضي من الدوري الإماراتي ووصيفه الشارقة الذي حصد لقب النسخة الماضية من كأس رئيس الدولة.

وفي الوقت الذي تفوق فيه الشارقة على العين في مباراة كأس السوبر، فأن الصراع بينهما يبقى محتدما في الموسم الحالي من الدوري الإماراتي إذ يقتسما المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن شباب الأهلي دبي المتصدر ونقطة واحدة خلف الوصل الوصيف.

ودخل العين اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية أعادته لصراع الصدارة، بجانب تأهله إلى دور الثمانية لكأس رئيس الدولة بالفوز على خورفكان، لكن اصطدم بطموح الشارقة الذي نجح في تصحيح مساره بعد خسارته المفاجئة على ملعب خورفكان بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الإماراتي.

وشارك العين في كأس السوبر للمرة السابعة في تاريخه، إذ توج باللقب ثلاث مرات في 2009 و2012 و2015 أما الشارقة فسجل ظهوره الثالث في كأس السوبر، ونجح في حصد لقبه الثاني في البطولة بعد فوزه باللقب خلال مشاركته الأولى في عام 2019.

والتقي الفريقان للمرة الأولى على لقب كأس السوبر الإماراتي، بعد أن تقابلا وجها لوجه 31 مرة من قبل على مستوى كافة المسابقات في عصر الإحتراف، حيث فاز العين في 15 مواجهة مقابل ستة انتصارات للشارقة، وحسم التعادل عشر مواجهات بينهما.

وأدار المباراة طاقم تحكيم بولندي، بقيادة سيمون مارسينياك، وعاونه كل من باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس وتوماس كويتوسكي.

وهذه هي المرة الثانية التي يحسم فيها لقب كأس السوبر، بهدف عكسي بعد محمد فوزي مدافع الجزيرة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليساهم في فوز شباب الأهلي دبي 2 /1 في نسخة 2016.

وجاء الشوط الأول مثيرًا بين الفريقين ورغم تقدم الشارقة بهدف فإن العين امتلك أفضلية الاستحواذ، فيما لجأ الشارقة للتكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

و بدأ العين نشاطه الهجومي مع حلول الدقيقة السادسة عبر تسديدة من بندر الأحبابي لكنها ارتطمت بالعارضة، ورد الشارقة بهجمة خطيرة انتهت بتسديدة قوية من جورج دجانيني لكن الكرة استقرت في الشباك الخارجية لمرمى العين.

وتسببت الهجمات المرتدة السريعة للشارقة في حالة من الإزعاج المستمر للحارس العين، كما أن لوان بيريرا كان قريبا من افتتاح التسجيل للشارقة في الدقيقة 15 عبر ضربة رأس قوية لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك.

وتصدت العارضة لهدف محقق للعين ومنعت التسديدة القوية لسفيان رحيمي من الاستقرار في الشباك في الدقيقة 27.

وجاءت الدقيقة 29 لتشهد هدف السبق للشارقة عبر ضربة ركنية ارتقى لها كايو برأسه لكن لابا كودجو حول الكرة بطريق الخطأ إلى داخل شباك فريقه العين.

وحاول العين جاهدا أن يستعيد إتزانه ويسجل هدف التعادل لكن جميع محاولاته باءت بالفشل خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول.

واستأنف العين نشاطه الهجومي في الشوط الثاني لكن على عكس سير اللعب كاد كايو أن يحرز ثاني أهداف الشارقة في الدقيقة 56 بعد هجمة مرتدة سريعة، لكن خالد عيسى حارس العين أنقذ الموقف بثبات.

كما أنقذ عادل الحوسني حارس الشارقة، مرماه من هدف مؤكد وتصدى بشكل رائع لضربة رأس قوية من لابا كودجو.

واستمرت المباراة على منوال واحد، ضغط هجومي للعين يقابله تنظيم دفاعي قوي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة من جانب للشارقة.

ومرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة، ليحصد الشارقة لقب كأس السوبر الإماراتي للمرة الثانية في تاريخه.