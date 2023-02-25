فيريرا: الزمالك مازالت لديه فرص التأهل في دوري أبطال أفريقيا

فيريرا ‎أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك أن فرصة فريقه لا تزال قائمة في التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة التي تعرض لها في لقاء الترجي اليوم في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بتونس.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " لا يزال أمامنا 9 نقاط، والأمل لا يزال موجود، وانتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات ولم نكن موفقين".

وأضاف فيريرا: "كنا نعلم أن المباراة صعبة وقدمنا شوط ثاني جيد جدا".