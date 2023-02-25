 فيريرا: الزمالك مازالت لديه فرص التأهل في دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
السبت 25 فبراير 2023 9:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

فيريرا: الزمالك مازالت لديه فرص التأهل في دوري أبطال أفريقيا

أمير نبيل
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 8:53 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 8:53 م

فيريرا ‎أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك أن فرصة فريقه لا تزال قائمة في التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة التي تعرض لها في لقاء الترجي اليوم في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بتونس.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " لا يزال أمامنا 9 نقاط، والأمل لا يزال موجود، وانتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات ولم نكن موفقين".

وأضاف فيريرا: "كنا نعلم أن المباراة صعبة وقدمنا شوط ثاني جيد جدا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك