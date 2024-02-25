 ساج 30.. روبرت داوني جونيور يقتنص جائزة الأداء المتميز لممثل بدور مساعد في فيلم سينمائي - بوابة الشروق
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ساج 30.. روبرت داوني جونيور يقتنص جائزة الأداء المتميز لممثل بدور مساعد في فيلم سينمائي

محمد عباس ونوران عرفة:
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 8:55 ص | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 8:55 ص

يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لممثل بدور مساعد في فيلم سينمائي، روبرت داوني جونيور عن دوره بفيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافس على الجائزة كلا من:

رايان جوسلينج عن دوره بفيلم «باربي - Barbie».
ويليم دافو عن دوره بفيلم «أشياء مسكينة - Poor Things».
روبرت دي نيرو عن دوره بفيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon».
ستيرلنج كي. براون عن دوره بفيلم «الخيال الأمريكي - American Fiction».


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