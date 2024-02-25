أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مدينة العلمين ليست ‏مدينة للأثرياء فقط، بل هي مدينة للجميع، حيث تتضمن جميع أنواع الإسكان، من الإسكان الاجتماعي إلى الفاخر‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد» مساء ‏السبت، أن مدينة العلمين توفر مختلف أنواع الإسكان، ابتداءً من الإسكان الاجتماعي إلى المتوسط وفوق المتوسط ‏والفاخر والمميز‎.‎

وأشار إلى أن هناك قوائم انتظار كثيرة لطلبات الشراء في مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن مدن الساحل الشمالي ‏تشهد إقبالًا كبيرًا جدًا‎.‎

وأكد أنه جرى بالفعل الانتهاء من تسكين طلبات الإسكان الاجتماعي في مدينة العلمين، في حين تم البدء أيضا بالإسكان ‏المتوسط، منوها كذلك أن الجامعات والمنطقة الصناعية بدأت العمل‎.‎

وأوضح أن الدولة تتضافر لتنفيذ جميع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن تنفيذ مدينة العلمين قد تم على ‏أكمل وجه.‏

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وقال: «الناس كانت بتقول بيعملولنا شوية أبراج، لا إحنا عملنا مناطق سياحية وصناعية، ونعمل حاليًا في إنشاء ‏مدينة المال والأعمال، بخلاف 5 آلاف فدان منطقة صناعية، ومنطقة الجامعات والأبحاث،‏‎ ‎وهناك جامعتان اشتغلوا ‏والطلبة وأعضاء هيئة التدريس تم تسكينهم».‏

وعلى صعيد آخر، أكد «عباس» أن المخطط القومي كان يستهدف إنشاء 6 مدن جديدة في الساحل الشمالي، موضحا أن ‏المرحلة الأولى تم تنفيذها في مدينة العلمين، وأن العمل سيبدأ حاليًا في رأس الحكمة‎.‎

وأضاف أن هناك 3 مدن أخرى في أماكن مميزة سيتم العمل عليها جميعًا بالتوازي وفق التوقيتات الموضوعة ‏لاستراتيجية التنفيذ -وليس فقط رأس الحكمة- لافتا أن المخطط كان يستهدف بدء العمل في مدينة رأس الحكمة هذا العام‎.‎