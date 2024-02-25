أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مدينة العلمين ليست مدينة للأثرياء فقط، بل هي مدينة للجميع، حيث تتضمن جميع أنواع الإسكان، من الإسكان الاجتماعي إلى الفاخر.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن مدينة العلمين توفر مختلف أنواع الإسكان، ابتداءً من الإسكان الاجتماعي إلى المتوسط وفوق المتوسط والفاخر والمميز.
وأشار إلى أن هناك قوائم انتظار كثيرة لطلبات الشراء في مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن مدن الساحل الشمالي تشهد إقبالًا كبيرًا جدًا.
وأكد أنه جرى بالفعل الانتهاء من تسكين طلبات الإسكان الاجتماعي في مدينة العلمين، في حين تم البدء أيضا بالإسكان المتوسط، منوها كذلك أن الجامعات والمنطقة الصناعية بدأت العمل.
وأوضح أن الدولة تتضافر لتنفيذ جميع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن تنفيذ مدينة العلمين قد تم على أكمل وجه.
وقال: «الناس كانت بتقول بيعملولنا شوية أبراج، لا إحنا عملنا مناطق سياحية وصناعية، ونعمل حاليًا في إنشاء مدينة المال والأعمال، بخلاف 5 آلاف فدان منطقة صناعية، ومنطقة الجامعات والأبحاث، وهناك جامعتان اشتغلوا والطلبة وأعضاء هيئة التدريس تم تسكينهم».
وعلى صعيد آخر، أكد «عباس» أن المخطط القومي كان يستهدف إنشاء 6 مدن جديدة في الساحل الشمالي، موضحا أن المرحلة الأولى تم تنفيذها في مدينة العلمين، وأن العمل سيبدأ حاليًا في رأس الحكمة.
وأضاف أن هناك 3 مدن أخرى في أماكن مميزة سيتم العمل عليها جميعًا بالتوازي وفق التوقيتات الموضوعة لاستراتيجية التنفيذ -وليس فقط رأس الحكمة- لافتا أن المخطط كان يستهدف بدء العمل في مدينة رأس الحكمة هذا العام.