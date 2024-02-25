أهالي ضحايا غرق معدية الجيزة يطالبون بصرف معاش لشهداء لقمة العيش

ينتظر الآلاف من أهالي قرية ميت الديبة بمركز قلين في محافظة كفر الشيخ، جثامين 8 شباب كانوا ذاهبين إلى عملهم في محافظة الجيزة وغرقت بهم المعدية التي كانت تقلهم، لدفنهم بمقابر القرية بعد استخراج أربعة جثامين، واستمرار البحث عن الأربعة الآخرين.

والتقت "الشروق"، مع أهالي المفقودين لمعرفة أسباب الحادث، فقال فايز المشد، معلم، إن القرية كلها في حالة حزن شديد، مشيرًا إلى أن زوج ابنته محمود محمد أبو عامر 25 عامًا توفي اليوم مع من غرقوا، متابعًا: "هو متزوج منذ أربعة أشهر فقط، ولم يعلم أن زوجته حامل غير أمس، وجثمانه لم يخرج من نهر النيل حتى الآن ولا يزال البحث جاريا".

وناشد الدولة، إخراج جثامين الشباب حتى يتم دفنهم، مضيفًا أنه يجب أن يتم استخراج معاش لهؤلاء الشباب لأنهم كانوا يعملون بشركة مقاولات حكومية، لافتًا إلى أنهم شهداء لقمة العيش ويعولوا أسرًا كاملة.

من جانبه قال إبراهيم محمود أبو عامر، إن نجله محمود 24 عامًا، توفي اليوم في غرق المعدية بنهر النيل، وجثمانه لم يتم استخراجه حتى الآن، مضيفًا: "أتمنى أشوفه وادفنه بإيدي، ابني كان خاطب ويستعد للزواج قريبا، ولكن الحمد لله على كل حال".

بدوره أضاف طارق قادوم، أن أحمد عز الدين توفى اليوم، وكان يبلغ من العمر 21 عامًا ووالده توفي منذ ثلاثة أعوام؛ لذا فكان هو العائل الوحيد لأسرته، متابعًا: "الشباب اللي ماتوا دول كلهم بيعولوا أسر سواء والد مريض أو والد متوفي أو بيجهز شقته للزواج".

يذكر أن 8 شباب من قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، كانوا قد لقوا مصرعهم غرقًا، إثر غرق معدية بنهر النيل أمام قرية نكلا بمحافظة الجيزة، أثناء مرورهم صباح اليوم من أجل الذهاب إلى العمل بشركة مقاولات عامة تعمل في الإنشاءات.

وجاءت أسماء الضحايا على النحو التالي: "إيهاب محمد عبدالنبي قطب الشناوي، وعبدالرحمن ياسر فتحي عبدالوهاب، وسامي فؤاد عابدين قطب سعد الدين، وسيف إبراهيم هنداوي سعد يونس، ومحمود إبراهيم محمود خليل حمدي أسامة حمدي محمد الشاملي، أحمد عز الدين محي الدين عبدالفتاح ومحمود محمد السيد محمد عامر".