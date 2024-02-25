أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن صفقة رأس ‏الحكمة ليست أولى الصفقات التي تعقدها الهيئة مع مستثمرين أجانب‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد» مساء ‏السبت، إن الهيئة وقعت خلال الأسبوعين الماضيين اتفاقية مع شركة إنجليزية باستثمارات 300 مليون دولار، ‏وأخرى مع شركة إماراتية بقيمة 1.8 مليار دولار‎.‎

وأشار إلى أن الهيئة تتلقى حجمًا كبيرًا من طلبات الاستثمار بالدولار، حيث تستقبل ما لا يقل عن 150 طلبًا شهريًا ‏من مصريين وأجانب يرغبون في الاستثمار بمصر، قائلا:«عندنا حجم طلبات بالدولار كبير جدًا، ولدينا مناخ جاذب ‏جدا للاستثمار في مصر».‏

وتابع: «في الشهر الواحد نستقبل ما لا يقل عن 150 طلب بالدولار، مش عارفين نلاحق من كثر الطلبات سواء ‏من مصريين أو من الأجانب عايزين يستثمروا في مصر والطلب كبير جدًا الحمد الله».‏

وأشار إلى تقدير الشعب المصري جهود الحكومة والهيئة في مجال جذب الاستثمار لا سيما بعد صفقة رأس ‏الحكمة، قائلا إن: «المصريين كلهم شكرونا ومتعاونين معانا ومبسوطين جدا، وحسوا بتأثير الصفقة في سعر ‏العملة في السوق الموازي في نفس اليوم، ولم نر أي نوع من أنواع التذمر، بالعكس الناس مرحبة جدًا».‏

وتوقع «عباس» أن تتأثر أسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل إيجابي بمجرد ضخ القيمة الأولى من الصفقة ‏والبالغة 10 مليارات دولار خلال الأسبوع المقبل قبل وضع حجر الأساس للمشروع.‏

ونوه أن هناك 5 مدن جديدة قيد التطوير وهي السلوم الجديدة والنجيلة الجديدة وسيدي براني والضبعة الجديدة، ‏مضيفا أن هذه المدن ستشهد تنمية كبيرة خلال الفترة المقبلة‎.