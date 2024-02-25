أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن صفقة رأس الحكمة ليست أولى الصفقات التي تعقدها الهيئة مع مستثمرين أجانب.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن الهيئة وقعت خلال الأسبوعين الماضيين اتفاقية مع شركة إنجليزية باستثمارات 300 مليون دولار، وأخرى مع شركة إماراتية بقيمة 1.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن الهيئة تتلقى حجمًا كبيرًا من طلبات الاستثمار بالدولار، حيث تستقبل ما لا يقل عن 150 طلبًا شهريًا من مصريين وأجانب يرغبون في الاستثمار بمصر، قائلا:«عندنا حجم طلبات بالدولار كبير جدًا، ولدينا مناخ جاذب جدا للاستثمار في مصر».
وتابع: «في الشهر الواحد نستقبل ما لا يقل عن 150 طلب بالدولار، مش عارفين نلاحق من كثر الطلبات سواء من مصريين أو من الأجانب عايزين يستثمروا في مصر والطلب كبير جدًا الحمد الله».
وأشار إلى تقدير الشعب المصري جهود الحكومة والهيئة في مجال جذب الاستثمار لا سيما بعد صفقة رأس الحكمة، قائلا إن: «المصريين كلهم شكرونا ومتعاونين معانا ومبسوطين جدا، وحسوا بتأثير الصفقة في سعر العملة في السوق الموازي في نفس اليوم، ولم نر أي نوع من أنواع التذمر، بالعكس الناس مرحبة جدًا».
وتوقع «عباس» أن تتأثر أسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل إيجابي بمجرد ضخ القيمة الأولى من الصفقة والبالغة 10 مليارات دولار خلال الأسبوع المقبل قبل وضع حجر الأساس للمشروع.
ونوه أن هناك 5 مدن جديدة قيد التطوير وهي السلوم الجديدة والنجيلة الجديدة وسيدي براني والضبعة الجديدة، مضيفا أن هذه المدن ستشهد تنمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.